Napoli | De Laurentiis blinda i suoi gioielli Osimhen e Kvara

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le big d’Europa si stanno guardando intorno per il mercato invernale e in casaci sonoad avere gli occhi addosso Le big d’Europa si stanno guardando intorno per il mercato invernale e in casaci sonoad avere gli occhi addosso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i due giocatori non sono in vendita. Deli hati e non vuole saperne di cessioni o offerte per i due. Nessuno stravolgimento sotto questo punto di vista. L'articolo proviene da Calcio News 24.