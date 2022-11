Le musiche de ‘L’Ombra di Caravaggio’ | Oragravity | «La musica è parte di un insieme»

Leggi su funweek

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mentre il film di Michele Placido continua a intrattenere il pubblico nelle sale, la colonna sonora de L’Ombra di Caravaggio – composta dagli(duo formato da Umberto Iervolino e Federica Luna Vincenti) – è uscita il 4 novembre. Edita da Edizioni Curci e da Goldenart Production), la soundtrack del film è stata realizzata seguendo fedelmente le immagini, ma anche concedendosi qualche funzionale libertà artistica, come ci raccontano gli stessi. Tra l’altro, Federica Luna Vincenti è anche produttrice del film. Un duplice ruolo che ha influito molto sul processo di realizzazione dell’intera opera. «Ora ho capito il motivo per cui ho fatto entrambe le cose. – ci dice Federica – Laè matematica e io coi conti ci so fare. Penso che questi due mondi in realtà non siano molto differenti. So che sembra poco ...