Irlanda del Nord-Italia calcio femminile | amichevole | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la sconfitta casalinga di venerdì contro l’Austria (per 0-1), l’tornerà in campo domani sera alle ore 20:00 per disputare l’ultima partita del 2022. Le ragazze di Milena Bertolini sfideranno in trasferta l’delin un’altrae le emozioni di certo non mancheranno. Per il Bel Paese c’è da segnalare il forfait di Cecilia Salvai: il difensore della Juventus non è partito per Belfast (sede dell’incontro di domani sera) a causa di un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. Presenti invece tutte le altre giocatrici di-Austria. Lo scontro tradelinizierà domani alle ore 20:00. Il match si potrà vedere in diretta tv su RaiSport+HD e in diretta ...