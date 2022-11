F1 | Daniel Ricciardo penalizzato in griglia di partenza ad Abu Dhabi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un brutto ultimo GP del Brasile di F1 per. L’australiano, che si avvia a chiudere la propria carriera al termine di questo Mondiale 2022, è stato protagonista di un incidente nelle primissime battute della gara di Interlagos: nel corso della tornata 1, l’alfiere della McLaren ha colpito il danese Kevin Magnussen (Haas) causando il ritiro di entrambi. Nell’analisti post GP fatta dalla Direzione Gara,è stato giudicato colpevole della manovra descritta e per questo è stato sanzionato in vista dell’ultimo round del campionato previsto ad Abudal 18 al 20 novembre. La penalità sarà quella di tre posizioni perse indi, oltre a due punti sulla patente. Gli Stewards hanno considerato, infatti, “sconsiderato” il tentativo di sorpasso ...

