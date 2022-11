Coppa Italia 2022 2023 | quarti di finale | calendario | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) La Lega Serie A ha reso noto ildeididella: ecco di seguito le, glie le informazioni sutv e streaming, in attesa che siano definitivi gli effettivi accoppiamenti dopo la disputa degli ottavi. Si gioca nella settimana dal 31 gennaio al 2 febbraio e glisono quelli delle 21 ogni sera più una sfida alle 18 del mercoledì. Vi proponiamo a seguire il palinsesto completo,tv su Canale 5 o1 in base alle comunicazioni di Mediaset che arriveranno in un secondo momento.DIMartedì 31 gennaio ...