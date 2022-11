Comune di Lanzo Torinese | Concorso per 2 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Amministrativo, per i comuni die San Carlo Canavese, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nei ruoli dei Comuni di(primo classificato) e San Carlo Canavese (secondo classificato). Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: la ...