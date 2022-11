Caso Montesano | l’attore non ci sta e fa causa alla Rai | “Aveva visionato la maglietta | nessuna obiezione”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Enriconon ci sta. Dopo l’espulsione da Bndo con le stelle 2022 per aver indossato durante le prove – poi trasmesse sabato sera su Rai 1 – unanera con il simbolo della Decima Mas, il reparto d’assalto della Marina militare fascista,ha dato “mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al suo agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità”. A riferirlo è stato lo stessoche ha sottolineato come laal centro delle polemiche sia stata “vista dai rappresentanti della Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna” e che tutto “il materiale montato è ...

Finalmente c'è riuscito, Er Pomata, a farsi prendere sul serio dall'Anpi e da Fiorella Mannoia : "Madonna! si ce penzo, e che paura!" recitava Totò nella poesia sui morti. Più che di Enrico, che già da No Vax faceva il rigattiere di simboli guasti, questa maglia nera della Decima Mas ci parla infatti della tristezza italiana, dove il fascismo è diventato cool , nel senso del "...Durante le prove, Enrico"ha indossato una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più ... Ilè nato da una segnalazione di Selvaggia Lucarelli, giudice nel ... Caso Montesano, botta e risposta Sallusti-Lerner: "Ti prende per il cul*" Tiene banco la controversa scelta del 77enne di indossare nelle prove la t-shirt della flottiglia d'assalto della Marina militare cui è legato il capitolo oscuro delle rappresaglie fasciste contro i p ...Io non so se c'è una sindrome che colpisce i comici ultimamente. A pensarci neppure tanto ultimamente, visto Beppe Grillo che ha portato un centinaio di scappati di casa in Parlamento per aprirlo come ...