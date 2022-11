Bruxelles | “Le navi Ong sono come le altre” Gasparri | norme più severe per i taxi del mare

(Di lunedì 14 novembre 2022) La questione immigrazione sbarca aal vertice europeo dei ministri degli Esteri su richiesta dell’Italia. In programma anche l’intervento di Antonio Tajani. Che accenderà i riflettori sul tema degli sbarchi per chiedere una soluzione comune. Un’occasione per ribadire la linea del governo italiano dopo l’affaire Ocean Viking e lo strappo con la Francia. “Abbiamo posto un problema politico”, ha spiegato alla vigilia del vertice il titolare della Farnesina. “Non contro la Francia e la Germania. Perché siamo un Paese che ha 7mila chilometri di costa chela frontiera meridionale dell’Europa”. Nel pomeriggio incontrerà il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. E la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya.: nessuna differenza traOng e le“La ...

TGLA7

Lo ha ricordato oggi ala portavoce per gli Affari interni della Commissione, Anitta ... La portavoce per gli Affari interni della Commissione ha inoltre ricordato che anche per ledelle ...Proprio della questione migranti si occuperanno questa mattina ai ministri degli esteri europei su richiesta del responsabile della Farnesina Tajani. La Russa: l'Italia ha tenuto la barra ... Tajani a Bruxelles cerca la ricucitura. La Ue: no distinzione tra navi Ong e altre Consiglio Ue Affari Esteri in corso a Bruxelles: dossier migranti in agenda In queste ore ... con particolare riferimento alla gestione dei soccorsi operati da navi private e all’attuazione di ...' Non facciamo differenze ' tra le navi delle Ong e le altre , 'c'è un obbligo giuridico chiaro e inequivoco: il salvataggio della vita umana ...