Zeman inedito | il colpo di scena sulla ‘fede’ juventina

(Di domenica 13 novembre 2022) “Odiavo i comunisti. Come li odiava mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito di Praga 14, il nostro distretto. Papà talvolta urlava dalla finestra del bagno la sua rabbia contro il regime. Ogni tanto qualcuno spariva”. Sono le rivelazioni di Zdenekche, intervistato dal Corriere della Sera e Gazzetta dello sport, anticipa i racconti contenuti nell’autobiografia ‘La bellezza non ha prezzo’, scritta con Andrea Di Caro in uscita il 15 novembre. L’ex allenatore della Roma ricorda l’infanzia dura: “ci costringevano a festeggiare il compleanno di Stalin e di Lenin, ma io non ho mai portato un fazzoletto rosso” dice, rivelando di “aver sempre tifato Juventus”. “Per me il calcio sta diventando sempre più business. Quelli che vogliono fare sempre più business sono anche quelli che hanno più debiti. Vuol dire che non è la ...

