Terremoto | scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli

Alle 7:37 lapiù forte, di magnitudo 2.9. I vigili del fuoco sono al lavoro per verifiche tecniche e sopralluoghi sugli immobili. . 13 novembre 2022... possibilità di danni a cose e persone Le immagini delLa terra trema in tutto il mondo La terra trema forte in Cile, dove si è registrato undi magnitudo 6.2. Lasi è ...ANCONA - Le scosse di terremoto, che già l'11 novembre erano arrivate a quota 220, continuano ancora: non si ferma lo sciame sismico arrivato dal mare che spaventa le Marche, ...Anche il Cile è stato colpito da un forte terremoto. La terra continua a tremare in tutto il mondo e stanotte è toccato al Sudamerica.