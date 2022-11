Tar respinge ricorsi Edison su bonifiche Piano d' Orta e Bolognano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 13 novembre 2022) Pescara - Il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto idisulledid'di. Lo rende noto Antonio Di Marco sotto la cui presidenza la Provincia di Pescara adottò l'ordine di bonifica. "Sin dal mio insediamento - ricorda Di Marco in una nota - partecipai ai tavoli di lavoro presso il ministero dell'Ambiente e già nel 2015 diedi una spinta propulsiva affinché si intervenisse in maniera determinante e tempestiva nella tutela ambientale del territorio provinciale, poiché mi resi conto che si era in ritardo nelle procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento, poi individuato in". "Diedi indicazioni alla Polizia Provinciale di attivare tutte le verifiche necessarie sull'intero territorio tese a ...