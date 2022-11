Spezia | Gotti | 'Devo elogiare Zoet per come è entrato | Nzola? Ormai tutti stanno apprezzando le sue qualità'

Lucaè intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Verona -1 - 2 , match valido per la quindicesima giornata di Serie A: 'Una partita che nella prima mezz'ora era stata un po' troppo ...Nella ripresa lopreme il piede sull'acceleratore e, dopo aver messo alle corde l'Hellas, al 53', la squadra dipuò festeggiare il gol del pareggio con Nzola che, servito da Bastoni, di ...Si chiude con una vittoria esterna il 2022 dello Spezia, che batte in rimonta il Verona. Dopo il vantaggio di Verdi nel primo tempo, è Nzola a dare la vittoria ai liguri con una doppietta nel secondo.Lo Spezia vince 2-1 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di Bocchetti, nella partita valevole per il quindicesimo turno di Serie A, nonché ultimo turno prima della sosta per i mondiali in Qatar. Una ...