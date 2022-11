Scherma | Coppa del Mondo sciabola | azzurre beffate all’ultima stoccata | la Francia vince la prova a squadre

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Al termine di un torneo quasi perfetto, la formazione italiana nelladellafemminile è costretta ad accontentarsi di una seconda piazza ad Algeri. Rossella Gregorio, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile si arrendono allain una finale equilbratissima. Il cammino delle, teste di serie numero 6 nel tabellone, è iniziato ai sedicesimi di finale contro la formazione del Canada. Tutto semplice per le tre italiane sin dai primi assalti, fino alla quinta sfida in cui il 5-0 rifilato da Passaro a Pamela Brind’Amour porta il vantaggio in abbondante doppia cifra. Qualche difficoltà per Gregorio a chiudere la contesa nell’ultimo assalto ma il punteggio finale è comunque 45-31. Andamento molto simile anche nella sfida degli ottavi di finale contro l’Ungheria. ...