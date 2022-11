“Nipoti su richiesta” | è nata una app che fa incontrare nonni soli e giovani | “Crediamo nello scambio di esperienze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Un’app per farconunder 35 interessati a far loro compagnia, migliorandone la qualità di vita con un concreto impegno sociale. L’idea è venuta e l’hanno messa in pratica Cecilia Rossi e Matteo Fiammetta, co-funder della start up e dell’app UAF (U Are Family), laureati entrambi al Politecnico di Milano, rispettivamente in Design della moda e Ingegneria dei materiali e nanotecnologie. “UAF nasce da un bisogno personale, le nostre nonne. Durante il lookdown abbiamo sperimentato latudine. Per noiè stata una situazione transitoria ma per gli anziani è una costante della loro vita. Abbiamo pensato a loro e al loro bisogno di compagnia (non di assistenza!) e siamo partiti con l’idea dei”, dice a Ilfattoquotidiano.it Rossi. ...