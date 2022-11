LIVE – Monopoli-Foggia 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 13 novembre 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match della tredicesima giornata del girone C di. Un derby pugliese tutto da seguire anche perché con una vittoria ilpotrebbe dare uno scossone alla classifica. Stesso discorso per ilche deve abbandonare la parte calda del girone. A dirigere l’incontro sarà il sig. Luca Angelucci della sezione di Foligno, con gli assistenti Pietro Pascali della sezione di Bologna e Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

...30 Montevarchi - Vis Pesaro 14:30 Olbia - San Donato 14:30 Reggiana - Pontedera 14:30 Rimini - Torres 14:30 Siena - Lucchese 14:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C Gelbison - Turris 14:30- Foggia ...A disposizione: Reti: I convocati delPortieri: Nocchi, Vettorel Difensori: Bizzotto, Fornasier, Radicchio, Drudi, De Santis, Centrocampisti: Pinto, Falbo, De Risio, Bussaglia, Vassallo, ...Sfida spartiacque questo pomeriggio (14.30) al "Veneziani" di Monopoli, dentro il quale Pippo Pancaro sfiderà il suo ex compagno di squadra al Torino ...La partita Monopoli - Foggia di domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Se ...