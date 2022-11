La Francia annuncerà la fine della missione Barkhane in Sahel E adesso?

Leggi su it.insideover

(Di domenica 13 novembre 2022) Il prossimo mercoledì il presidente francese Emmanuel Macronufficialmente ladell’Operazionein. Macron, in visita a Tolone, pronuncerà un discorso che sarà in particolare “un’opportunità per segnare ufficialmente ladell’Operazionee per annunciare un significativo adeguamento delle nostre basi in Africa”, ha affermato una fonte dell’Eliseo. Il disimpegno francese InsideOver.