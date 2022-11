Istanbul | forte esplosione in una strada pedonale del quartiere di Taksim | almeno 6 morti e 53 feriti Erdogan | “Un vile attentato”

Momenti di terrore a, dove poco dopo le 16 di domenica 13 novembre si è verificata unaesplosione . Il fatto è accaduto nel cuore della città, in una via pedonale di Istiklal Caddesi , nel quartiere di ...Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura aper unaesplosione in pieno centro: almeno sei i morti e 53 le persone rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nell'isola pedonale di via Istiklal Caddesi. Le autorità di Ankara non ...Istanbul, forte esplosione in centro. È accaduto domenica dopo le 16 (le 14 in Italia), a Istiqlal, una via dello shopping molto frequentata (è una zona pedonale). Nei primi video postati ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...