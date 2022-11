Il Pd e il caso Moratti | da Marx a Tafazzi La versione di Cazzola

(Di domenica 13 novembre 2022) “Non c’è un solo motivo al mondo per cui il Pd debba candidare Letizia, ex ministra di Berlusconi ed ex assessora del leghista Fontana”. Sono parole di Enrico Letta alla notizia della candidatura di Letiziaalla presidenza della Regione Lombardia con una sua lista civica. Di rincalzo l’Erinni Rosy Bindi, minaccia di strappare la tessera se il suo partito si azzarda a raccogliere l’invito rivoltogli da Letiziaa costituire un’alleanza riformista (insieme ai Dioscuri del Terzo Polo che hanno colto al volo l’occasione ghiotta) in grado di sconfiggere la destra da decenni al governo di quella regione, la cui importanza in Italia, in Europa (potremmo dire anche nel mondo) svetta ai vertici di un primato. Da quel momento, all’interno del Pd (con l’appoggio dei talk show satelliti) è iniziata una campagna di ...

