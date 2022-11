Dragowski infortunio choc | salta il mondiale | In bocca al lupo Drago – Video

(Di domenica 13 novembre 2022) Bartlomiejalla caviglia destra durante la sfida tra Spezia e Verona, il portiere costretto are i Mondiali. Il portiere Bartlomiejsi è infortunato in maniera molto grave, per lui si teme frattura di tibia e perone. Dalla posizione totalmente innaturale in cui è rimasto il piede destro, si è capito subito che il problema per il portiere polacco era estremamente serio.ha avuto la peggio mentre era in uscita su Lasagna, un colpo fortissimo che ha creato seri problemi all’estremo difensore dello Spezia.wki Verona-Spezia Ilè fortissimo e quindi si sconsiglia la visione a chi è impressionabile. Davvero grave quello che è successo al ...

è uscito in barella, e in lacrime, fra gli applausi anche dei tifosi del Verona. Al momento i primi esami escludono fratture. Il compagno di squadra Nzola gli ha dedicato il gol del ...Niente Mondiale per Bartlomiej: il portiere dello Spezia ha riportato un gravead una caviglia nel primo tempo della sfida con il Verona al Bentegodi e sarà costretto a saltare la rassegna iridata in Qatar. Ad ...Brutto infortunio per l'ex portiere della Fiorentina, Dragowski. Il portiere polacco, ora allo Spezia, è dovuto uscire nel finale del primo tempo della partita contro il ...Lo Spezia vince 2-1 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di Bocchetti, nella partita valevole per il quindicesimo turno di Serie A, nonché ultimo turno prima della sosta per i mondiali in Qatar. Una ...