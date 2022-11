Vidal re dei paperoni | alla Juventus faceva la “fame” | oggi è pieno di soldi

(Di sabato 12 novembre 2022) Nonostante la sua parentesi all’Inter non ci sono dubbi sul fatto che Arturosia stato tra i giocatori più amati. Anche i peggiori tradimenti ogni tanto devono essere perdonati, con i tifosi dellache hanno sempre avuto un grandissimo rapporto con il cileno Arturoe per questo motivo anche il suo passaggio all’Inter in qualche modo è stato perdonato, con il successo in questo weekend che sicuramente ha portato grande gioia a tutti i tifosi di Madama. LaPresseÈ bello poter essere riconoscenti a dei giocatori che hanno portato a grande onore rispetto, con i successi ottenuti nei nove anni consecutivi al vertice che non possono certo essere dimenticati. Uno dei grandi protagonisti delle prime stagioni è stato il cileno ...

... Massimo Ferrero, sotto processo a Palmi e inibito, è fuori dai giochi) accettata sulla base40 milioni destinati ai creditoriFerrero . Dieci giorni faaveva risposto dandogli atto ...Un'iniziativa che mira a far conoscere al grande pubblico il "dietro le quinte"grandi marchi ... Dolce e Gabbana, Aquaflor, Fratelli Rossetti, Moncler, Borsalino, Sartoria Litrico, Martina, ...L'Inter di Simone Inzaghi non ha convinto e Nicola Ventola è sicuro che al mister manca un calciatore specifico per migliorare la rosa.C’è un detto genovese che in lingua italiana suona più o meno così: “Prendere botte e dover baciare il bastone che ti percuote”. La Sampdoria versa in quella condizione. Penultima in classifica (sei p ...