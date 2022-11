Superbonus | Mulè | ' tempo per definire pratiche almeno fino a termine 2022'

L'HuffPost

...: adesso che il governo lo vuole ridimensionare piace a tutti: Confindustria strepita, il Sole pure, i costruttori piangono. Ma come non vi aveva rovinato il mercato Beh oggi leggo, ...... poi il reintegro in servizio dei medici no - vax, infine il. 'Sono errori che si sarebbero potuti evitare se ci fosse stata una condivisione a priori' dice Giorgio, vicepresidente ... I tormenti di Forza Italia. Giorgio Mulè: "Rave party, Covid, Superbonus, tre indizi fanno una prova: ora bas…