“Stai zitta | fino a ieri…” Guendalina Tavassi scopre Antonella | furia dopo i fatti sul fratello Edoardo al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) L’ingresso diha portato una ventata di novità nella casa del GF Vip 7. L’ingresso dial GF Vip 7 è stato accolto favorevolmente praticamente da tutti, visto che il pubblico di Canale 5 lo aveva già apprezzato a L’Isola dei Famosi. Nel frattempo l’ex naufrago ha rivelato un interesse verso una concorrente, Micol Incorvaia: “Lei è dolce. Carina. Si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me piace un botto. È carina in tutto. Però di testa mi piace tutto. Abbiamo più roba io e lei rispetto a te e lei capito? Tipo lei legge, vede gli animi… Tutta sta roba”. Parole ascoltate anche daDonnamaria che ha confermato tutto: “Sì sì. Lei non era il mio tipo quindi sono andato oltre l’estetica. Più sulla testa. Non perché quello sia importante ...