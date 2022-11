Milan | il punto sui rinnovi di Bennacer e Leao Pazzini parla del Tottenham

TUTTO mercato WEB

Lo ha fatto ad esempio con Zaniolo , diventato oggi unfermo della Roma. E in vista delle ... In questa stagione ha già collezionato 4 convocazioni contro, Salernitana, Inter e Lecce pur non ......in cui evidenzia come si sia rotto irreversibilmente il rapporto con la punta ex - Torino al... che attirarono le attenzioni di grandissimi club come Atletico Madrid, Chelsea e, che alla ... Cremonese, Lochoshvili: "Il punto col Milan ci ha dato confidenza, siamo affamati di vittoria" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sergio Lancini, ex-agente dell'attaccante della Roma, Andrea Belotti, ha concesso una dura intervista a Tuttosport in cui evidenzia come si sia rotto irreversibilmente il rapporto con la punta ex-Tori ...