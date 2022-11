L' Udinese gioca da leone | ma non basta | il Napoli vince e allunga la sua fuga

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilbatte 3 - 2 l'nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 15', Zielinski ...

Il Napoli batte 3 - 2 l'nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 15', Zielinski al 31' ed Elmas al 58', ...L 'bene, ma il Napoli trova comunque il modo di scardinare la difesa friulana col suo cannoniere. Nancy è felice: " Osimhen una forza della natura". Gerardo loda le parate di Meret, ...“Ho visto una buona gara, non è facile vincere qui a giocare contro il Napoli. Ho visto il 45% del possesso, in linea con una squadra che gioca un buon calcio”. Così Andrea Sottil, allenatore dell’Udi ...Il tecnico nerazzurro ha parlato del match con l'Atalanta: "Non abbiamo ancora vinto uno scontro diretto Speriamo di farlo adesso. In campionato ci è mancato qualcosa: dobbiamo lavorare di più sugli ...