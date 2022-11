LIVE Napoli-Udinese 3-0 | Osimhen di testa | Zielinski da fuori e magia Elmas | Primapagina

(Di sabato 12 novembre 2022) 2022-11-12 17:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Volare provvisoriamente a +11 sul Milan secondo, con la prospettiva di trascorrere due mesi inalla classifica con un incredibile margine sulle inseguitrici. Ildi Luciano Spalletti cerca la tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, alle 15 nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A al Diego Armando Maradona, contro l’di Andrea Sottil, in un match complicato contro un avversario ostico, ottavo in classifica, che però non vince da sei partite (4 vittorie e 2 pari consecutivi). I partenopei invece cercano i tre punti per chiudere al meglio una prima parte di stagione fantastica, coronata dal primo posto sia in campionato che in Champions ...

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. LE FORMAZIONI UFFICIALI DI- UDINESENAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, ...Al Maradona, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Udinese si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.Udinese 3 - 0 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1 COMINCIA LA SFIDA - E' il ...Dove vederla La partita tra Napoli e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn: per vederla in tv servirà scaricare l'app di Daznsu una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 60' - Doppio cambio per il Napoli: esconoi Juan Jesus e Lozano ed entrano Ostigard e Politano. 58' - GOOOOOOOL ...