Kate-Meghan | tutto finito | l’ultimo gesto è davvero eclatante

Velvet Mag

...di Mario MancaMoss e la scollatura impossibile da domare di Ilaria Perrotta "Tampaxgate": la controversa scena in The Crown VS la vera telefonata tra Carlo e Camilla di Julie Miller Su...... dato che senza la Regina e il Principe Filippo, Harry eMarkle , con il Principe Andrea bandito, restano davvero poche le forze su cui contare, e gli impegni aumentano sempre. Potrà... Meghan e Kate fanno pace Cosa hanno in mente Non è un periodo esaltante per il principe Harry, che sembra sempre più isolato: lo hanno abbandonato tutti. La morte della regina Elisabetta ha rappresentato senza dubbio un momento durissimo per la ...Non c'è pace tra le due cognate: la futura regina del Regno Unito non ha cambiato idea sull'ex attrice di Suits ...