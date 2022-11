Haas | questione di superpoteri | Magnussen e Steiner gongolano

(Di sabato 12 novembre 2022) Come ha ben detto Kevinnelle sue, festanti, parole del dopo Qualifica del Gran Premio del Brasile, l’in Sudamerica ha sfoderato i suoielevando al grado di eroi giornalieri tutti i componenti del team statunitense di Formula 1. La pole position del danese è un fulmine a ciel sereno per tutto il paddock che ha visto di buon occhio, complice i giochi praticamente chiusi, l’affermazione della vettura a stelle e strisce. Rivali di classifica prossimi a parte, ovviamente. Le dichiarazioni in casa(Credit foto –F Team)Ecco cosa ha detto Kevindopo la grande pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di Brasile che permetterà alla suadi scattare davanti a tutti nella Sprint Race: “Non so cosa dire. Il team ...

" Non è stata ancora presa una decisione se Mick rimarrà allao meno, quindi la suaaperta - ha detto Capito a motorsport - magazin.com - Se Logan non ottiene la superlicenza, allora ...La saga relativa al budget cap continua ad animare l'universo della Formula 1. Sullarelativa al tetto di spesa è intervenuto nuovamente Helmut Marko, con lo storico ... Laproduce un'auto ...Sembra stia per volgersi al termine la questione che riguarda il secondo sedile Haas per la prossima stagione. A meno di colpi di scena dell'ultimo momento, Nico Hulkenberg prenderà il posto di Mick S ...Storia a lieto fine quella del ex pilota della Haas Nikita Mazepin , allontanato dalla Formula ... Siamo atleti e ognuno ha le proprie idee, che devono essere rispettate. E’ una questione di ...