Furto in un ristorante nel Napoletano | è il secondo in 48 ore | “Così chiuderemo”

(Di sabato 12 novembre 2022) Non solo i rincari alle bollette, ma anche furti e rapine ai danni delle attività commerciali rischiano di mettere in ginocchio i commercianti di Napoli e provincia. È il caso di un giovane imprenditore: ha 28 anni ed è titolare di unsituato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.in unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NapoliToday

Due furti in due giorni in un ristorante di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. È disperato il titolare che, nell'arco di sole 48 ore, si è visto il locale distrutto a causa dell'accanimento di ...Napoli e provincia sono sotto l’attacco costante di ladri e rapinatori. La denuncia di un imprenditore di Somma Vesuviana, titolare di un’attività ristorativa, mette in evidenza le difficoltà di chi, ...