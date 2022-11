Billie Jean King Cup 2022 | Australia in finale | Gran Bretagna ko 2-1

(Di sabato 12 novembre 2022) L’è la prima finalista dellaCup. Decisivo il successo per 2-1 contro le padroni di casa dellain quel di Glasgow. Nel primo pomeriggio il primo punto è siglato da Storm Sanders, che regola per 6-4 7-6(3) l’esperta Heather Watson. Il pareggio britannico arriva grazie alla giovane Harriet Dart che, a sorpresa, sconfigge con lo score di 7-6(3) 6-2 Ajla Tomljanovic. Tutto è rimandato al doppio decisivo, vinto per 7-6(1) (5)6-7 10-6 dalla coppia aussie formata da Storm Sanders e dalla veterana Samantah Stosur. Alicia Barnett ed Olivia Nicholls provano a lottare e meritatamente si aggrappano al super tie-break decisivo. Alla fine, però, la maggior solidità e regolarità da fondocampo delle avversarie esce inevitabilmente fuori. ...

"Quando giochi per la tua nazione, si provano emozioni uniche. Questa è la Coppa del Mondo del tennis femminile, e solo partecipando a questo evento puoi giocare le Olimpiadi". Parola diKing, che all'inviata di SuperTennis Francesca Paoletti ha sottolineato l'importanza della manifestazione a squadre a lei intitolata, la ex Fed Cup. Leggenda del tennis, prima donna a ...