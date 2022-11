Agenzia ANSA

Il dentista di Gavoi (Nuoro) Francesco Rocca, condannato in via definitiva come mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore avvenuto il 26 marzo del 2008 nella loro casa del paese, dovrà versare

Uxoricida all'ergastolo: condannato a mantenimento figlia - Cronaca (ANSA) - NUORO, 11 NOV - Il dentista di Gavoi (Nuoro) Francesco Rocca, condannato in via definitiva come mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore avvenuto il 26 marzo del 2008 nella loro casa del