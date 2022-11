Studente transgender discriminato da un professore | Imma Battaglia racconta la sua dolorosa esperienza

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Hanno ragione i giovani, so io quello che ho subito nella vita mia, quando mi prendevano in giro davanti a ...

"Hanno ragione i giovani, so io quello che ho subito nella vita mia, quando mi prendevano in giro davanti a ......finito al centro di uno scandalo per un presunto caso di discriminazione denunciato da uno... ma soprattutto 'favorire il successo formativo' degli studentigarantendo loro 'la ...Il portavoce del 'Gay center' dopo l'episodio al liceo 'Cavour' di Roma: "Continue segnalazioni di mancata applicazione, l'ultima stamattina" ...Durante la scorsa puntata di Storie Italiane su Rai1 a proposito della vicenda di Roma dello studente transgender discriminato da un professore, ...