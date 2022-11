Sonia Bruganelli attacca la Fiordelisi | “Non ti paragonare a me | non sei al mio

Gf Vip,: 'Antonella giocatrice basica, Edoardo un sottone' Mondiali in Qatar, gli alloggi da 270 euro a notte per dormire in un container in mezzo al deserto È iniziato il conto alla ...A commentare il comportamento dei concorrenti è, che in un'intervista a Casa Chi, riportata da Sussidiario, esprime la propria perplessità sulla coppia. Ignazio Moser e Cecilia ...L'opinionista non è riuscita a trattenere il suo disappunto e nel corso della puntata del 10 novembre 2022 ha stracciato la Fiordelisi ...L'incontro con l'ex ha fortemente turbato Antonella Fiordelisi e durante la diretta di giovedì sera Alfonso Signorini ha voluto parlare meglio con l'influencer, che però ...