Ponte sullo Stretto | Salvini pronto a chiedere i fondi all' Ue per finanziare l' opera

Stretto Sono stato a Roma, giorni fa, a parlarne col ministro dei Trasporti. Matteo Salvini ha mostrato una determinazione reale. Col presidente della Sicilia, l'amico Renato Schifani, c'...Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiederà fondi all'Ue per finanziare la costruzione delStretto in vista del Consiglio dell'Unione Europea dei ministri dei Trasporti in programma per il 5 dicembre a Bruxelles. Lo affermano fonti vicine al vicepremier e ministro dei Trasporti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...PESARO - Le speranze sono appese a un filo per la studentessa di Mombaroccio, 14 anni, gravemente ferita nell’incidente di martedì mattina all’incrocio di Ponte Valle con ...