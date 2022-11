Oriana e Antonino | scatta il bacio in piena notte

(Di venerdì 11 novembre 2022)si sono baciati. Zan zan.Spinalbese ha resistito a Ginevra Lamborghini, ha resistito a Giaele De Donà, ma appena ha sentito l’accento sud americano diMarzoli ha perso la testa. I due, infatti, si sono scambiati ben due baci a stampo questa mattina alle sette poco prima di andare a dormire.hanno infatti passato del tempo sul letto a ridere e scherzare e quando è arrivato il momento della buonalui l’ha afferrata e le ha scoccato un belsulle labbra. “Così si dà la buona!“. Siparietto replicato poco dopo su richiesta di Antonella Fiordelisi che non aveva assistito alla scena. Baci l’ex di Belen Rodriguez non aveva mai dato nella Casa del Grande Fratello Vip, né alla ...

Nella notte, dopo la puntata del Gf Vip di giovedì scorso,Marzoli è sbottata con Antonella Fiordelisi ma non per qualcosa che ha fatto la schermitrici, ...di tenero tra lei e uno tra......71% di share Il cast completo Alberto De Pisis Antonella FiordelisiSpinalbese Attilio ...Ciupilan Giaele De Donà Luca Onestini Luca Salatino Luciano Punzo Micol Incorvaia Nikita Pelizon...Dopo la puntata di ieri sera del Gf Vip, Oriana Marzoli si è aperta riguardo all'interesse per Antonino e Daniele: chi sceglieràGiaele De Donà ha cercato dopo la puntata un chiarimento con Antonino Spinalbese che è arrivato. Ecco cosa si sono detti ...