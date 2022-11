Nitto ATP Finals | Torino abbraccia le stelle del tennis

Città di Torino

Aspettano i campioni che dal 13 al 20 novembre li faranno emozionare alleFinals. Intorno al red carpet, che in questo caso è un blue carpet in omaggio al colore dominante dello sponsor e ...Mentre a Milano e su Sky i riflettori sono accesi sulle Intesa Sanpaolo Next GenFinals , Torino si appresta ad ospitare la 53dizione delleFinals . Dal 13 al 20 novembre , tutto il ... NITTO ATP Finals – TORINO CHE SPETTACOLO! I tifosi si affollano tutt'intorno alle gallerie d'italia, il nuovo museo di Intesa Sanpaolo a Torino, nel cuore della città a piazza San ...TORINO - Sono arrivati uno dopo l'altro fra l'entusiasmo del pubblico, che ha riservato gli applausi più calorosi ai due big, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Con la passeggiata sul Blue Carpet allestito ...