(Di venerdì 11 novembre 2022) Triplice fischio, ciaone a tutti. È stato bello finché non ci ha stufato. Firma, separazione, pratiche di divorzio avviate, nuovo compagno per lei, nuova compagna per lui. Amor che molto ha selfato/...

La Gazzetta dello Sport

e Maurito non stanno più insieme, ce lo stanno dicendo e ripetendo - entrambi - in tutte le salse da un bel po' e ora la notizia sta arrivando anche all'eremita inglese che da quarant'anni vive ...Nara e Icardi, la reazione del rapper L - GanteNara eIcardi verso la riconciliazione Nel frattempo L - Gante condivide sui social un commento criptico.'Non compro con il fantasma perché il mio rispetto non vale mai soldi', ha scritto ... Mauro e Wanda, storia di un amore senza limiti Sui social spunta un indizio clamoroso sulla presunta pace fatta tra la coppia più chiacchierata d'Argentina Non sembra avere fine la soap opera Wanda Nara-Mauro Icardi. Dopo il presunto tradimento di ...Nel bel mezzo di tutte queste voci, L-Gante ha deciso di rompere il silenzio e quando gli è stato chiesto della possibilità di una riconciliazione tra Wanda e Icardi ha dato una risposta frizzantina: ...