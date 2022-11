Tiscali Notizie

Così Raffaello, Ceo and Managing Director diItalia Spa, intervenendo alla tavola rotonda dedicata alla visione dell'industria sulla medicina del futuro e l'interazione con la classe ...Vendetti la Balilla, misi insieme i risparmi,in prestito 10.000 lire e la comprai. Mi ... Tra i miei allievi in Ferrari ne ho avuti parecchi che oggi hanno fatto carriera: Pietro, ... Innocenti (Chiesi): 'Con Ai medici avranno più tempo per pratica clinica' (Adnkronos) – “L’innovazione porterà efficienza, standardizzerà i processi e ridurrà il fardello amministrativo a carico del medico che avrà così più tempo da dedicare alla pratica clinica. Non solo: ...Strage di San Marco in Lamis, il Pm chiede la conferma dell'ergastolo per Giovanni Caterino Caterino che è in carcere dal 16 ottobre 2018 ...