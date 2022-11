Il manifesto di 40 ex ginnaste ' L' eccezione sono le società sane' - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il nuovo #Metoo delle atlete: 'Vogliamo giustizia verso tutte le ragazze che hanno subìto vessazioni'. Un'associazione sta raccogliendo altre testimonianze. 'Ora basta, non è sport quello che ...

Il nuovo #Metoo delle atlete: 'Vogliamo giustizia verso tutte le ragazze che hanno subìto vessazioni'. Un'associazione sta raccogliendo altre testimonianze. 'Ora basta, non è sport quello che ...... poi nelle adunate diragazzine che si esibiscono sui pattini, infine nelle strade che si ... a lui il film affida una delle sue frasi, "disobbedire a una legge sbagliata a volte è un ... Il manifesto di 40 ex ginnaste "L’eccezione sono le società sane" Il nuovo #Metoo delle atlete: "Vogliamo giustizia verso tutte le ragazze che hanno subìto vessazioni". Un’associazione sta raccogliendo altre testimonianze. "Ora basta, non è sport quello che umilia" ...Oggi il ministro dello sport Abodi incontra il numero uno del Coni, Malagò. La punta dell'iceberg di un sistema che coinvolge alti livelli ma anche le categorie inferiori ...