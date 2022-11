GdS – Skriniar ha scelto l’Inter | ultimi dettagli e poi sarà rinnovo

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Milanvicini aldi contratto Se non è fumata bianca, poco ci manca.e Milannon sono mai stati così vicini aldi contratto dopo l’ultimo incontro andato in scena negligiorni e già nel prossimo potrebbe arrivare la firma che prolunga la scadenza attuale di giugno 2023. “Nel secondo passaggioha incassato la totale disponibilità dia rinnovare l’accordo in scadenza nel giugno 2023. Il giocatore ha fatto capire di non voler intavolare una trattativa sulle basi economiche che gli offriva il Psgla scorsa estate, ovvero i 9 milioni di euro a stagione bonus compresi”. Milan“E ha fatto intendere che restare a Milano per lui non è ...