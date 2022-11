Firenze | lascia per ore cane in auto per andare a cena Denunciata

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ha abbandonato il proprioper due ore, nell'completamente chiusa, perin un ristorante del centro. Ilè stato fortunatamente tratto in salvo dai carabinieri e la proprietaria è stataper abbandono di animali. E' successo in viale Petrarca, a, in orario serale. L'articolo proviene daPost.

