Borsa | Milano chiude in rialzo con petroliferi e Moncler

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ladi, così come buona parte delle altre Piazze europee, archivia l'ultima seduta della settimana in cauto(Ftse Mib +0,25% a 24.455 punti). Da registrare il buon andamento dei ...

Unipol si spegne, ancora bene Generali, banche deboli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, - Dopo un vivace avvio, si e' spenta la corsa di Unipol ( - 1,2%) e di Unipolsai ( - 0,8%) che hanno pubblicato conti trimestrali superiori alle previsioni, mentre sempre nel settore ...L'analisi della giornata inLe Borse europee si prendono una pausa di riflessione dopo la corsa del giorno precedente. A ... Tra le singole Piazzeoscilla sulla parità (Ftse Mib +0,2% a 24.Francoforte (+5,7%)la migliore. In un mese +16% Eurostoxx (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - La risposta dei mercati finanziari al dato a sorpresa dell'inflazione americana ha segnato l ...(ANSA) - MILANO, 11 NOV - La Borsa di Milano, così come buona parte delle altre Piazze europee, archivia l'ultima seduta della settimana in cauto rialzo (Ftse Mib +0,25% a 24.455 punti). Da registrare ...