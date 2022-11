(Di venerdì 11 novembre 2022) È statodalla squadra mobile diil 21enne di origini albanesi accusato deldella. Dalle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe investito la ragazzaunaavvenuta all’esterno di un locale pubblico del capoluogo altoatesino causandole una frattura dello sterno. Il conducente, che era fuggito facendo perdere le sue tracce, è stato fermato in queste ore dalla squadra mobile diche ha sottolineato come l’uomo avesse un comportamento ossessivo nei confronti della sua, che già in passato aveva aggredito fisicamente.la disposizione del gip del tribunale di, emessa su richiesta della procura della Repubblica, il ragazzo si ...

Open

Il conducente, che era fuggito facendo perdere le sue tracce, è stato fermato in queste ore dalla squadra mobile diche ha sottolineato come l'uomo avesse un comportamento ossessivo nei ...La Romagna può fare la differenza mettendo in campo un'idea di futuro e di Paese che... Per un consumo responsabile e sostenibile dell'acqua Riccione: Bonfitaly sceglie "Biolife"per ... Bolzano, investe la fidanzata dopo una lite: arrestato un 21enne per tentato omicidio (FERPRESS) – Bolzano, 11 NOV – I lavori per l’ampliamento e l’adeguamento della rimessa presso la stazione ferroviaria di San Candido sono iniziati nel maggio 2021, ora sono stati apportati anche gli ...L'uomo, un cittadino albanese, è gravemente indiziato di avere investito la ragazza con l'auto e di essere poi fuggito. La giovane ha riportato la frattura dello sterno ...