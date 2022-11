(Di venerdì 11 novembre 2022) Juventus, Roma e Chelsea sono state avvisate. Per cedere José Mariaserviranno non meno di 30di euro. È questa...

Calciomercato.com

... che si basano sull'apertura, la solidarietà e la meritocrazia eobiettivi più ampi di ... ECA " Board Member / Borussia Dortmund CEO Miguel Ángel Gil, ECA " Board Member /de Madrid ...Melli schiaccia in penetrazione dopo un gran gesto. Dalla lunetta Kravic non sbaglia. 7 - ... Ultimi due minuti di partita chea Milano per ritoccare i tabellini. Charalampopoulos batte ... Atletico: servono 30 milioni per Gimenez | Mercato | Calciomercato.com