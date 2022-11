11 novembre 2007 | la scomparsa di Gabriele Sandri VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’addio diIn un tragico incidente datato 11perde la vita. Lui tifoso della Lazio era insieme ad altri amici che stavano andando verso Milano. Durante il viaggio la macchina si ferma in una stazione dell’autogrill vicino ad Arezzo e alcuni suoi amici iniziano a discutere con dei tifosi della Juventus mentre lui non scese. Purtroppo l’agente per cercare di calmare le acque sparò un colpo che colpì proprio il ragazzo. Una tragedia di cui ancora si sa molto poco. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.