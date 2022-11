Volley Bergamo | un’altra sconfitta | Cuneo passa al Pala Intred

(Di giovedì 10 novembre 2022). Una maratona di cinque set che lascia l’amaro in bocca: il recupero della quarta di Campionato porta un punto al1991 che cede nel finale di una lunga e bella battaglia con, malgrado i 23 punti di Lorrayna, top scorer, i 19 di Butigan e i 13 muri punto (5 firmati da Butigan). Si comincia con la premiazione dello Special Team del1991: prima del fischio d’inizio, i ragazzi del progetto “1, 2, 3 adesso tocca a te” ricevono l’applauso delper la vittoria ai Campionati Nazionali Special Olympics che li ha laureati campioni d’Italia. E poi si parte con la sfida a: Micoli inizia ancora a Lanier, anche Partenio non è al meglio, vittima di un attacco influenzale, e allora in campo, ...

