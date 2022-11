Violenza | aggrediscono autista e lanciano tombino contro il bus - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'autista aveva chiesto a alcuni ragazzi di smettere di fumare. Il presidente Autolinee toscane Bechelli: 'Solidarietà al nostro lavoratore che ringrazio per aver difeso le persone a bordo. Presto il ...Inquietante episodio didomenica pomeriggio in Via Morana a Modica Alta. Tre persone hanno aggredito un 80enne dopo alcune rimostranze nei confronti di quest'ultimo accusato di tenere un cane, che l'anziano avrebbe ... Violenza: aggrediscono autista e lanciano tombino contro il bus E chissà fino a dove si sarebbe spinto se i lamenti della ragazza, impaurita e atterrita dalla violenza subita, non avessero richiamato alcuni vicini che l’hanno sentita e poi hanno dato l’allarme ai ...L'autista aveva chiesto a alcuni ragazzi di smettere di fumare. Il presidente Autolinee toscane Bechelli: "Solidarietà al nostro lavoratore che ringrazio per aver difeso le persone a bordo. Presto il ...