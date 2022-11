Ucraina | stato maggiore Kiev | ' linea Wagner non fermerà nostre forze armate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022), 10 nov. (Adnkronos) - Ledell'stanno monitorando le azioni del nemico e si stanno preparando a superare le fortificazioni difensive lungo la cosiddetta "", nella parte occupata del Donbass. Lo ha detto il vice capo del dipartimento operativo principale dellodelleucraine, il generale di brigata Oleksiy Gromov. "Le barriere ingegneristiche hanno lo scopo di fermare o ostacolare l'avanzata delle truppe nemiche - ha spiegato Gromov - Possono essere barriere sia esplosive che non esplosive. Ma la storia delle guerre ha molti esempi in cui è stata presa una contromisura per ciascuna arma. Di conseguenza abbiamo, grazie ai partner internazionali, i mezzi per ...