Studente transgender | Valditara | a scuola nessuna discriminazione

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il ministero dell'Istruzione fa sapere che sosterrà "tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in ...

Il ministero dell'Istruzione fa sapere che sosterrà "tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in ...'Io di fronte ho una donna, non un uomo'. Sono queste le parole discriminatorie che si è sentito dire unodel liceo Cavour di Roma da un suo professore . Nonostante il regolamento, l'insegnante si è rifiutato di accettare il compito in classe con il come di elezione . La scuola, già ...Il ministero dell'Istruzione fa sapere che sosterrà "tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in ...È successo al liceo Cavour di Roma, dove un prof ha rifiutato il compito di uno studente trans nonostante il regolamento d’istituto permetta gli alias ...