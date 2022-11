Sonia Bruganelli svela chi vorrebbe eliminare dal GF VIP 7 | è al televoto!

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022)a ruota libera. Ieri, nell’intervista a Casa Chi ha parlato della situazione al Grande Fratello Vip 7 senza alcun freno. Infatti l’opinionista è arrivata perfino a confessare chiuscisse dalla Casa. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7si espone: “Andasse a viversi la sua vita” L’opinionista del reality show di Canale 5 non ha molta simpatia per Giaele Sofia De Donà. Questo è un dato che avevamo già esperito dalle puntate finora andate in onda, ma non ci aspettavamo che addirittura arrivasse a desiderare l’eliminazione. Per lei la concorrente non fa nient’altro che parlare di Antonino Spinalbese. Ogni tanto si ricorda che esiste anche il marito fuori e versa qualche lacrima, ma non avrebbe mai parlato di sé. La stessa ...