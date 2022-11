Rai Kids | “BookCrossing Porta il tuo libro” | il piacere della lettura con Federica D’Angelo

(Di giovedì 10 novembre 2022)ROMA – Arriva in anteprima da oggi, 10 novembre, su RaiPlay e in onda su Rai Gulp dal 21 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.30 “il tuo”, il nuovo programma di Raiper avvicinare i ragazzi allae ai libri. 8 puntate in cui– una giovane influencer divenuta popolare per come parlasua passione per i libri su Instragram e TikTok – incontra ragazze e ragazzi, tra campioni sportivi e giovani attori, per indovinare il lorodel cuore, tra quiz e piccole prove: protagonisti la campionessa mondiale di ginnastica ritmica Milena Baldassarri, l’attore Luca Varone (serie Jams), la cantautrice Giorgia ...

E se la rete ammiraglia della Rai ha già confermato l'arrivo di The Voice Senior per i primi mesi del 2023, è molto probabile che nella primavera del prossimo anno vada in onda anche The Voice...